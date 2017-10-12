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7 خطوات تحميك من شركات "النصب العقاري"

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مصراوي Masrawy

7 خطوات تحميك من شركات "النصب العقاري"

07:57 م الخميس 12 أكتوبر 2017

وحدات سكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

الحصول على وحدة سكنية حلم يراود أي مواطن، ويقضي معظم الناس في سنوات ‏ في رحلة البحث عن شقة، وبعد دفع مقدمة التعاقد والأقساط الشهرية، يكتشف المشتري العديد من المشاكل التى يتضمن بعضها اختلاف المساحات عن المتعاقد عليها، أو رفض تسجيل العقار، أو تأخر بناء الشركة من الأساس.

يقدم "مصراوي"، بعض النصائح والأساليب بهدف تفادي النصب من قبل بعض شركات الاستثمار العقاري، وتتمثل في:

- التأكد من أن البائع له صفة قانونية للبيع أو التصرف، ومراجعة مستندات الملكية، وسند البائع لبيان ما هي صفته.

- يجب الامتناع عن شراء الشقة المقامة علي أملاك الدولة.

- التأكد بوجود شرط جزائي خاص بموعد تسليم الوحدة السكنية، فمعظم الشركات العقارية لا تلتزم بتسليم الوحدات في مواعيدها.

- لابد من مطابقة المساحة الفعلية للوحدة السكنية للمساحة المكتوبة في العقد.

- التأكد من وجود رخصة لبناء العقار، ويكون ذلك عن طريق التوجه إلى جهاز المدينة الموجود به الوحدة السكنية ومعرفة هل العقار لديه ترخيص أم لا، وهل يوجد عليه أي قضايا أو محاضر مخالفات للشروط البنائية؟

- لابد من تسجيل العقود في الشهر العقاري، والحصول على "شهادة سلبية" بعدم وجود تصرفات سابقة على العقار.

- يحق المشتري أن يحصل على نسخة من بيانات الأرض المقام عليها المشروع، وكذلك بيانات الوحدة السكنية.

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مصراوي Masrawy

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