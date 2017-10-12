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التعليم تتخذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات في عدة مدارس

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مصراوي Masrawy

التعليم تتخذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات في عدة مدارس

07:48 م الخميس 12 أكتوبر 2017

التعليم تتخذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات في عدة مدارس

وزارة التربية والتعليم

القاهرة- (أ ش أ):

اتخذت وزارة التربية والتعليم الفني، اليوم الخميس، الإجراءات القانونية حيال وقائع متفرقة في عدة مدارس أسفرت عن إصابة عدد من التلاميذ.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة -في بيان- إنه بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة إعدادية بسبب التحرش بأحدى الطالبات بالسويس، فلا علاقة لمديرية التربية والتعليم بالسويس بالحادث من قريب أو من بعيد.

وتابع: "إن المشاجرة وقت بشارع الشهداء بحى السويس قريبًا من مدرستى السويس الثانوية القديمة بنات والسويس الإعدادية القديمة بنات، وقد كان ذلك بين الثالثة والنصف والرابعة عصر يوم الثلاثاء الماضى، و لم تخطر أى جهة تحقيق رسمية مديرية التربية والتعليم بأى شىء يفيد علاقة طرفى المشاجرة بالمدرستين التى حدثت الواقعة بالقرب منهما".

وأوضح أنه بشأن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية بخصوص سحل مدرس لطالب يتيم وضربه في الإسماعيلية، تم تحويل الموضوع للشئون القانونية واستبعاد مدير المدرسة والمدرس لحين انتهاء التحقيق.

وأشار المتحدث إلى أنه بشأن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية بخصوص إصابة طالبتين بالصف الثانى الابتدائي بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، تبين أنه أثناء الفسحة فوجئ مشرفون الفناء بمدرسه أبو بكر الصديق الابتدائية، بسقوط وابل من الحجارة من مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية على التلاميذ ما أدى إلى إصابة الطالبتين، وبناءً على ذلك تمت إحالة الموضوع للشئون القانونية بالإدارة، وتم استبعاد مدير مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية، وإحالة جميع المشرفين، ومشرف الفناء بالمدرسة للتحقيق لإهمالهم.

 

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Asha

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