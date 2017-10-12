أخبار عاجلة

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"ثقافة النواب": انسحاب مرشح الصين من "اليونسكو" لا يعني فوز مصر بأصواته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"ثقافة النواب": انسحاب مرشح الصين من "اليونسكو" لا يعني فوز بأصواته

07:27 م الخميس 12 أكتوبر 2017

جلال عوارة

كتبت- أسماء يحيى:

علق النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على انسحاب المرشح الصيني من المعركة الانتخابية باليونسكو دعما للمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، قائلا: "إعلان المرشح الصيني دعمه لا يعني أن الـ5 أصوات التي حصل عليها ستعلن تأييدها بالضرورة لصالح مصر".

وأضاف عوارة، في تصريح لـ" مصراوي"، الخميس: "أيا كانت نتائج الجولات القادمة فإنه يكفي مصر شرفا خوضها المنافسة"، مشيرًا إلى أن الانتخابات على المناصب الدولية يتدخل بها عدة معايير بعضها شرعي والأخر غير شرعي، مؤكدًا أنه ليست جمعيها تتعلق بكفاءة المرشح بما يؤثر على النتائج.

وعن إعلان الولايات المتحدة انسحابها اليوم الخميس، من منظمة اليونسكو، قال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "قرار الانسحاب كان صادم، وذلك كون الولايات المتحدة دولة تلعب دورا محوريا بين دول العالم، متسائلا: "كيف تنسحب أمريكا من منظمة اهتمامها الأول بالثقافة والحضارة؟".

يشار إلي أن المرشح الصيني لانتخابات مدير عام اليونسكو أعلن، اليوم، انسحابه من المعركة الانتخابية، وتأييده لمرشحة مصر الدكتورة مشيرة خطاب، وذلك قبل دقائق من انطلاق الجولة الرابعة للانتخابات. وكان ناتج ما حصل عليه المرشح الصيني في الجولات السابقة هو 5 أصوات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد إتمام المصالحة الفلسطينية.. برلمانيون: مصر عادت لدورها الريادي

    أخبار

  • برلماني: لا يحق لـ"العاملين" بشركات خاسرة الحصول على مكافآت مالية

    أخبار

  • علي عبد العال نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

    أخبار

  • رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالنشاط الرياضي في المدارس والجامعات

    أخبار

إعلان

af60f272cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب