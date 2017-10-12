"ثقافة النواب": انسحاب مرشح الصين من "اليونسكو" لا يعني فوز مصر بأصواته

كتبت- أسماء يحيى:

علق النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على انسحاب المرشح الصيني من المعركة الانتخابية باليونسكو دعما للمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، قائلا: "إعلان المرشح الصيني دعمه لا يعني أن الـ5 أصوات التي حصل عليها ستعلن تأييدها بالضرورة لصالح مصر".

وأضاف عوارة، في تصريح لـ" مصراوي"، الخميس: "أيا كانت نتائج الجولات القادمة فإنه يكفي مصر شرفا خوضها المنافسة"، مشيرًا إلى أن الانتخابات على المناصب الدولية يتدخل بها عدة معايير بعضها شرعي والأخر غير شرعي، مؤكدًا أنه ليست جمعيها تتعلق بكفاءة المرشح بما يؤثر على النتائج.

وعن إعلان الولايات المتحدة انسحابها اليوم الخميس، من منظمة اليونسكو، قال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "قرار الانسحاب كان صادم، وذلك كون الولايات المتحدة دولة تلعب دورا محوريا بين دول العالم، متسائلا: "كيف تنسحب أمريكا من منظمة اهتمامها الأول بالثقافة والحضارة؟".

يشار إلي أن المرشح الصيني لانتخابات مدير عام اليونسكو أعلن، اليوم، انسحابه من المعركة الانتخابية، وتأييده لمرشحة مصر الدكتورة مشيرة خطاب، وذلك قبل دقائق من انطلاق الجولة الرابعة للانتخابات. وكان ناتج ما حصل عليه المرشح الصيني في الجولات السابقة هو 5 أصوات.