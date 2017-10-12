«تويوتا» تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها «كامري»

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تعتزم شركة "تويوتا" اليابانية، الكشف عن إصدار جديد من سيارتها السيدان الشهيرة "كامري" خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات في أكتوبر الجاري.

وحسب موقع "فوكس 59"، فإن الشركة اليابانية ستصدر النسخة الجديدة من سيارتها باسم "جوست 2018" لتكون واحدة من أفضل النسخ التي تم تقديمها بشكل رئيسي على الساحة العالمية.

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وتقدم "تويوتا" سيارتها السيدان الجديدة بإمكانات وتصميم مشابه لتلك النسخة التي كشفت عنها لعام 2018 خلال الأشهر الماضية، إلا أنها تتميز ببعض التقنيات غير الموجودة في النسخة الرئيسية للعام المقبل.