أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«تويوتا» تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها «كامري»

Google+ Print
«تويوتا» تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها «كامري» «تويوتا» تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها «كامري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعتزم شركة "تويوتا" اليابانية، الكشف عن إصدار جديد من سيارتها السيدان الشهيرة "كامري" خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات في أكتوبر الجاري.

وحسب موقع "فوكس 59"، فإن الشركة اليابانية ستصدر النسخة الجديدة من سيارتها باسم "جوست 2018" لتكون واحدة من أفضل النسخ التي تم تقديمها بشكل رئيسي على الساحة العالمية.

شاهد أيضا

وتقدم "تويوتا" سيارتها السيدان الجديدة بإمكانات وتصميم مشابه لتلك النسخة التي كشفت عنها لعام 2018 خلال الأشهر الماضية، إلا أنها تتميز ببعض التقنيات غير الموجودة في النسخة الرئيسية للعام المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر