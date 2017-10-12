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الأهلي يهاجم الإتحاد بـ«أجاي وأزارو»

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الأهلي يهاجم الإتحاد بـ«أجاي وأزارو» الأهلي يهاجم الإتحاد بـ«أجاي وأزارو»

التحرير

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كتب : أحمد سعيد - أحمد شحاتة

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة الإتحاد السكندري، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءًا، على ملعب السلام، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء الأهلي كالتالي :

في حراسة المرمى : شريف إكرامي

في خط الدفاع: حسين السيد، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد هاني.

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في خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة.

في خط الهجوم: جونيور أجاي، أحمد حمودي، وليد أزارو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي..

"أحمد عادل، مؤمن زكريا، عماد متعب، وليد سليمان، محمد نجيب، كريم نيدفيد، أكرم توفيق".

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