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المصري يخطف فوزا قاتلا من المقاصة في الدوري

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المصري يخطف فوزا قاتلا من المقاصة في الدوري المصري يخطف فوزا قاتلا من المقاصة في الدوري

التحرير

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نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق فوزا ثمينا على مضيفه فريق المقاصة بنتيجة 3\2، في المباراة التي  جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

افتتح المقاصة أول أهداف المباراة عن طريق جون أنطوي في الدقيقة الثانية، وبعدها نجح إسلام أبو سليمة لاعب الفريق البورسعيدي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 44، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وأضاف شكري  الهدف الثاني، في الدقيقة 62، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر، سيددها برأسه بكل قوة، معلنا تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف، وأدرك الغاني جون أنطوي مهاجم المقاصة التعادل لفريقه من خطأ دفاعي من لاعبي الفريق البورسعيدي في الدقيقة 69، وقبل نهاية المباراة بثواني قليلة استطاع أحمد عيد عبد الملك أن يحرز هدفا قاتلا للمصري لينتهي اللقاء بفوز الفريق البورسعيدي 3-2.

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بهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى 12 نقطة يتصدر بها قمة الدوري، بينما توقف رصيد المقاصة عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

 

 

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التحرير

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