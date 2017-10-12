مصيلحي بعد فوزه بالتزكية: هناك مفاجآت في المرحلة القادمة للاتحاد

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أعرب محمد مصيلحي ، رئيس نادي الاتحاد السكندري الجديد، عن سعادته بتولي منصب رئاسة النادي بالتزكية.

وقال «مصيلحي» في مداخلة هاتفية لـ«قناة الأهلي» أن الإتحاد له قيمة كبيرة وشعبية جارفة سواء داخل أو خارج الإسكندرية مبدياًَ شعوره بالفخر بعد الفوز برئاسة زعيم الثغر بالتزكية.

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وأكد أن تقدير شعب الاسكندرية له وعدم ترشح أي منافس أمامه يعد أمرًا رائعا موضحاً أن لديه العديد من الأفكار من أجل تحقيق طفرة في النادي وخاصة مشروع المقر الثاني وتطوير مقر النادي إنشائياً بجانب تطوير فريق الكرة بشكل أفضل للمنافسة على الدوري.

وأوضح أن هناك مفاجآت في المرحلة القادمة بالنسبة للاتحاد متمنياً التوفيق للجهاز الفني بقيادة هاني رمزي من أجل تقديم نتائج طيبة للاتحاد.