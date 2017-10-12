أهالي قرية في البحيرة يحلمون بكوبري مشاة لإنقاذ أبنائهم من الغرق (صور)

التحرير

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يعيش أهالي قرية أبو غرارة، التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، في خوف دائم على حياة أبنائهم المعرضة للخطر خلال عبورهم ترعة الحاجر إذ لا يوجد كوبري للمشاة ما دفعهم للجوء إلى حل بدائي باستخدام شجرة تربط بين جانبي الترعة.

أهالي القرية يحلمون بإنشاء كوبرى مشاة يمكنهم من العبور للبر الآخر من ترعة الحاجر التى تقسم «أبو غرارة» إلى منطقتين، بحسب قول المواطن محمود سعد.

وأوضح سعد خلال حديثه لـ"التحرير" أن أهالى القرية يجدون صعوبة فى عبور الترعة خلال ذهابهم إلى أراضيهم الزراعية أو إلى أعمالهم ولا يوجد سوى شجرتين فقط يمر عليها الأهالى مما يجعلهم معرضين للغرق.

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واشتكى الحاج محمد عبدالوهاب فلاح من عدم وجود كوبرى مشاة يعبر عليه الأهالي ومواشيهم وسياراتهم، مشيرا إلى أنهم يضطرون إلى السير مسافة خمسة كيلو مترات للعبور إلى البر الآخر من ترعة الحاجر بالسيارات.

ونتيجة لعدم وجود كوبرى مشاة كامل وسليم على ترعة الحاجر، فالاطفال يكونون فى مرمى الموت، بحسب السيد سليمان، مدرس، الذي ذكر أن عددا من أطفال القرية توفوا غرقا فى الترعة في وقائع سابقة.

وأكد مصدر بمجلس مدينة أبو المطامير اعتماد إنشاء كوبري للقرية، مشيرا إلى أن لجنة المعاينة الهندسية ستحدد مكان الكوبري خاصة بعد انهيار الكوبري السابق تماما.