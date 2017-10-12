أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

لحظة طعن «قس المرج» (فيديو)

Google+ Print
لحظة طعن «قس المرج» (فيديو) لحظة طعن «قس المرج» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سجلت كاميرات المراقبة لأحد مخازن الحديد في منطقة مؤسسة الزكاة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لحظة مقتل القس سمعان شحاتة رزق الله، المقيم بمركز الفشن في بني سويف.

وأظهر مقطع الفيديو القس وهو يحاول الهرب من المعتدي، الذي كان يحمل سلاحًا أبيض طعنه به.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن الجاني يدعى أحمد سعيد السنباطى، وأنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وسابق اتهامه فى القضية رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017 لتعديه على والده بالضرب، وإحداث إصابته وإشعال النيران بمنزله.

شاهد أيضا

وأضافت الداخلية، في البيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)