لحظة طعن «قس المرج» (فيديو)

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سجلت كاميرات المراقبة لأحد مخازن الحديد في منطقة مؤسسة الزكاة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لحظة مقتل القس سمعان شحاتة رزق الله، المقيم بمركز الفشن في بني سويف.

وأظهر مقطع الفيديو القس وهو يحاول الهرب من المعتدي، الذي كان يحمل سلاحًا أبيض طعنه به.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن الجاني يدعى أحمد سعيد السنباطى، وأنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وسابق اتهامه فى القضية رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017 لتعديه على والده بالضرب، وإحداث إصابته وإشعال النيران بمنزله.

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وأضافت الداخلية، في البيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.