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السياحة: إعادة تسيير رحلات الطيران بين ميلانو ومرسى علم

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السياحة: إعادة تسيير رحلات الطيران بين ميلانو ومرسى علم السياحة: إعادة تسيير رحلات الطيران بين ميلانو ومرسى علم

التحرير

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اتفق وزير السياحة يحيى راشد مع المدير التجارى لشركة طيران «إير كايرو» على تسيير رحلة منتظمة أسبوعية من مدينة ميلانو الإيطالية إلى شرم الشيخ، على أن تكون أول رحلة يوم 29 من أكتوبر الحالي، ورحلة أسبوعية من ميلانو إلى مرسى علم بدءًا من الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك لأول مرة بعد توقف سنتين للطيران المنتظم.

وأعلنت وزارة السياحة في بيان لها اليوم الخميس أن راشد عقد عددا من اللقاءات خلال مشاركته فى فعاليات المعرض السياحى «تي تي جي إنكونتري» المنعقد بمدينة ريمينى الإيطالية، ويستمر المعرض حتى 14 أكتوبر الحالي، بمشاركة أكثر من 60 ألف زائر من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحى والوافدين من نحو 130 دولة من كافة أرجاء العالم.

والتقى الوزير ممثلى شركة الرحلات «توي إيطاليا»، الذين أعلنوا أن من المقاصد السياحية الهامة بالنسبة لهم، وأن رحلاتهم إلى مرسى علم لم تتوقف، وأشاروا إلى أن الموسم الشتوى الحالى يشهد زيادة  فى أعداد السائحين إلى مدينة شرم الشيخ.

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ولفتت الشركة إلى أنها تولى اهتماما كبيرا برحلة مسار العائلة المقدسة، وأنها ستبدأ الترويج لرحلة العائلة المقدسة مع بداية 2018 على موقع الحجز الإلكترونى الخاص بالشركة. 

وأضاف البيان أن الوزير عقد عددا من اللقاءات الإعلامية للترويج للسياحة ووجه دعوة للشعب الإيطالى لزيارة مصر، والتعرف على الأنماط السياحية الفريدة والمتنوعة للمقصد المصرى.

من ناحيته، قال عماد فتحى المستشار السياحى بإيطاليا، إن الجناح المصرى بالمعرض مساحته 100 متر، وتم تجهيز غرفة منه بتقنية الـ «virtual reality» ليتعرف السائح من خلالها على أجمل المناطق السياحية المصرية عن طريق تصفح كتاب إلكترونى.

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التحرير

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