أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجامعة العربية ترحب باتفاق حركتي فتح وحماس برعاية مصرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجامعة العربية ترحب باتفاق حركتي فتح وحماس برعاية مصرية

07:33 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الجامعة العربية ترحب باتفاق حركتي فتح وحماس برعاية مصرية

جامعة الدول العربية

القاهرة - (أ ش أ):

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وهنأت الجامعة العربية، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعموم الشعب الفلسطيني على هذا الانجاز الهام الذي يعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، كما يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران 1967.

وتقدمت الجامعة العربية بالشكر والامتنان لجمهورية العربية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح لرعايتها جهود إنهاء الانقسام ونجاحها في إنجاز المصالحة الفلسطينية، التي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.

وعبرت الأمانة العامة للجامعة العربية عن ثقتها وأملها في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني بما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات الانقسام وتبعات الحصار.

وأكدت على سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الخطوة الهامة ستعيد القضية الفلسطينية بقوة إلى الأروقة الدولية من أجل التصدي لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة وتهربه من المضي في مفاوضات جدية تؤدي إلى تحقيق أهداف عملية السلام وإقرار حل الدولتين وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجهاد ترحب باتفاق فتح وحماس بالقاهرة

    أخبار

  • نتنياهو: أي اتفاق فلسطيني يجب أن يشمل نزع سلاح حماس

    أخبار

  • غزة بعد المصالحة.. فرح ممزوج بمشاعر القلق

    أخبار

  • تل أبيب تطالب حماس بنزع السلاح والاعتراف بإسرائيل بعد المصالحة

    أخبار

إعلان

42907362ee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب