الجامعة العربية ترحب باتفاق حركتي فتح وحماس برعاية مصرية

القاهرة - (أ ش أ):

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وهنأت الجامعة العربية، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعموم الشعب الفلسطيني على هذا الانجاز الهام الذي يعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، كما يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران 1967.

وتقدمت الجامعة العربية بالشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايتها جهود إنهاء الانقسام ونجاحها في إنجاز المصالحة الفلسطينية، التي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.

وعبرت الأمانة العامة للجامعة العربية عن ثقتها وأملها في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني بما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات الانقسام وتبعات الحصار.

وأكدت على سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الخطوة الهامة ستعيد القضية الفلسطينية بقوة إلى الأروقة الدولية من أجل التصدي لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة وتهربه من المضي في مفاوضات جدية تؤدي إلى تحقيق أهداف عملية السلام وإقرار حل الدولتين وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.