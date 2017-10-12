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حزب الشعب الفلسطيني يدعو لسرعة تنفيذ اتفاق القاهرة

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مصراوي Masrawy

حزب الشعب الفلسطيني يدعو لسرعة تنفيذ اتفاق القاهرة

07:27 م الخميس 12 أكتوبر 2017

حزب الشعب الفلسطيني يدعو لسرعة تنفيذ اتفاق القاهرة

حزب الشعب الفلسطيني

رام الله - (أ ش أ):

رحب حزب الشعب الفلسطيني بالإعلان الذي صدر في القاهرة، اليوم الخميس، بين حركتي فتح وحماس بمشاركة ورعاية مصرية، معتبراَ ذلك مؤشراَ مهماَ لطي صفحة الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية الشاملة، ويفتح الطريق لمعالجة كافة الأزمات التي سببها الانقسام طيلة 11 عاماَ مضت.

وحيا الحزب في تصريح صحفي، مساء اليوم، الدور المصري الذي لعب دوراَ حاسماَ في الوصول لهذا التطور، داعيا إلى سرعة تنفيذ ما اتفق عليه والإسراع في معالجة قضايا المواطنين من أبناء وبنات شعبنا وتوفير احتياجاتهم الانسانية، والعمل على تعزيز إعلان القاهرة الصادر اليوم، بالاتفاق الوطني الشامل من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو 2011, والاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة، تحفظ الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة والثابتة، وتحمي المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة المخاطر والتحديات كافة، وتصون الحقوق الديمقراطية والاجتماعية لشعبنا.

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