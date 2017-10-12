سجن سائح فرنسي وصديقته لتبادلهما قبلة في تونس

(مصراوي):

أصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن سائح فرنسي من أصل جزائري 4 أشهر وصديقته التونسية 3 أشهر بتهمة خدش الحياء "لتبادلهما قبلة" في السيارة بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وعبر السفير الفرنسي في تونس عن انشغاله الشديد بالحكم الصادر ضد مواطن فرنسي وصديقته فيما صار يعرف بـ"قضية القبلة".