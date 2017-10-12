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سجن سائح فرنسي وصديقته لتبادلهما قبلة في تونس

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مصراوي Masrawy

سجن سائح فرنسي وصديقته لتبادلهما قبلة في تونس

07:25 م الخميس 12 أكتوبر 2017

سجن سائح فرنسي وصديقته لتبادلهما قبلة في تونس

أرشيفية

(مصراوي):

أصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن سائح فرنسي من أصل جزائري 4 أشهر وصديقته التونسية 3 أشهر بتهمة خدش الحياء "لتبادلهما قبلة" في السيارة بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وعبر السفير الفرنسي في تونس عن انشغاله الشديد بالحكم الصادر ضد مواطن فرنسي وصديقته فيما صار يعرف بـ"قضية القبلة".

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مصراوي Masrawy

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