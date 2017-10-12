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الجهاد ترحب باتفاق فتح وحماس بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

الجهاد ترحب باتفاق فتح وحماس بالقاهرة

07:25 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الجهاد ترحب باتفاق فتح وحماس بالقاهرة

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - ارشيفية

غزة - (أ ش أ):

رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بما تم التوصل إليه بين حركتي فتح حماس في القاهرة، وتوجهت بالشكر لمصر على جهودها ورعايتها للحوارات الفلسطينية الفلسطينية.

وأكدت الجهاد ، في بيان لها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين.

ودعت الحركة إلى استكمال الحوارات حول باقي الملفات الوطنية الهامة وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بالعودة والتحرير والاستقلال.

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مصراوي Masrawy

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