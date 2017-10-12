الخارجية: إعادة التصويت بين مصر وفرنسا في انتخابات اليونسكو بعد تساوي الأصوات

القاهرة – (مصراوي)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن نتائج الجولة الرابعة لانتخابات اليونسكو جاءت بحصول مشيرة خطاب على 18 صوتًا بالتساوي مع مرشحة فرنسا، بينما حصد مرشح قطر على 22 صوتًا.

وقال أبو زيد إن التصويت سيعاد غدًا، بين مصر وفرنسا لاختيار المرشح الثاني الذي يتنافس مع مرشح قطر.

ويتنافس المرشحان صاحبا أعلى الأصوات اليوم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات غدًا الجمعة.

وكان المرشح الصيني، كيان تانج، انسحب لصالح مشيرة خطاب. وحصل المرشح الصيني على خمسة أصوات في الجولة الثالثة أمس من الانتخابات، بينما حصلت خطاب على 13 صوتًا. فيما تصدر السباق مرشحا قطر وفرنسا بـ18 صوتًا لكل منهما.