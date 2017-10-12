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وصول سلع ومواد غذائية إلى ميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وصول سلع ومواد غذائية إلى ميناء الإسكندرية

07:29 م الخميس 12 أكتوبر 2017

وصول سلع ومواد غذائية إلى ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – (أ. ش. أ)

قال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور: إن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث يتواجد على الأرصفة ٣٢ سفينة، منها الباخرة "جوسكو دوزوه" قادمة من أمريكا وعلى متنها ٥٠ ألف طن فحم؛ ويجري تفريغ شحنة زيت عباد الشمس تزن ١١ ألف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة "تورم هاريزون"، وشحنة قمح تزن ٢٧ ألف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينة "ماردينيك".

وأضاف الغندور، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٠١ سفينة، وتواجد على المخطاف الداخلي ٨ سفن والخارجي ٢٢ سفينة؛ وسجل النظام الإلكتروني وصول ٢٠٠ ألف طن بضائع عامة؛ ودخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وسهولة.

هذا المحتوى من

Asha

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