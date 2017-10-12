وزير الأوقاف يوزع لحومًا ويفتتح مسجدين بالغربية.. غدًا

الغربية - (أ. ش. أ):

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر: إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سيوزع غدًا الجمعة 8 أطنان لحوم على الفقراء على مستوى المحافظة، وافتتاح مسجد الرحمة بقرية دماط بقطور، ومسجد أبو مسلم بقرية ميت حواى بالسنطة.

وأضاف المحافظ، في بيان وزعته المحافظة اليوم الخميس، أن وزير الأوقاف سيعقد صباح غد اجتماعًا مع خطباء المسجد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، يعقبها التوجه لأداء صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي في ختام مولد السيد أحمد البدوي.