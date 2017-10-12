"أمن الجيزة" يطارد المتهمين بسرقة الملحق العسكري لإحدى السفارات
"أمن الجيزة" يطارد المتهمين بسرقة الملحق العسكري لإحدى السفارات
07:18 م الخميس 12 أكتوبر 2017
أمن الجيزة
كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة المحلق العسكري لإحدى السفارات بمنطقة العجوزة.
وتقدم الملحق العسكري لإحدى السفارات ببلاغ باكتشافه سرقة هاتفه المحمول، واتهم عمال صيانة بالوقوف وراء الواقعة.
وجاء في البلاغ أن عمال الصيانة انتهزوا فرصة تنفيذ بعض الإصلاحات بمقر السفارة، واستولوا على الهاتف، وأدلى بأوصافهم.
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