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مصدر طبي سوري: 30 قتيلا في قصف على مدينة الرقة

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مصراوي Masrawy

مصدر طبي سوري: 30 قتيلا في قصف على مدينة الرقة

07:21 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مصدر طبي سوري: 30 قتيلا في قصف على مدينة الرقة

ارشيفية

دمشق - (د ب أ)

قتل 30 مدنيا على الاقل في قصف جوي على حي البدو، الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم داعش في مدينة الرقة شمال شرق سوريا .

وقال مصدر طبي في محافظة الرقة أن " 30 شخصاً على الاقل قتلوا عصر اليوم الخميس، في قصف طائرات التحالف الدولي مبنى في حارة البدو ".

وأكد المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) "يرجح ان يكون عدد القتلى أكثر من ذلك، ولكن من شهادة الجيران الذين أحصوا عدد القتلى الذين ما زالت جثث بعضهم تحت الانقاض ".

وتعتبر حارة البدو -التي تقع في وسط المدينة الشمالي- من اكثر الاحياء ازدحاما بالمباني ونزح إليها اغلب سكان الاحياء الغربية والشرقية من المدينة، والتي تعد بوابة الخروج من المدينة الى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية .

وتتعرض حارة البدو لقصف كثيف من مدفعية قوات سوريا الديمقراطية وطائرات التحالف وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في القصف ،حيث قتل اكثر من 30 شخصا بداية أغسطس الماضي اغلبهم من عائلة واحدة وهم نازحون من مدينة تدمر في قصف على المبنى الذي يعيشون فيه

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