فرنسا تأسف على انسحاب أمريكا وتدعو لإنهاء الانقسامات السياسية باليونسكو

باريس - (د ب أ)

أعربت فرنسا اليوم الخميس، عن أسفها للقرار الأمريكي بالانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وقالت إنه يتعين على المنظمة التغلب على الانقسامات السياسية.

وتقول فرنسا التي تستضيف المنظمة على أراضيها ، إنها تعرب عن أسفها للقرار الأمركي بالانسحاب "في الوقت الذي يعتبر فيه دعم المجتمع الدولي لهذه المنظمة أمر حيوي".

وتقول وزارة الخارجية الفرنسية إن مرشحتها في الانتخابات المتواصلة هذا الأسبوع لمنصب مدير عام اليونسكو، أودريه أزولاي تقدم خطة لإعادة الثقة في المنظمة وإعادة تركيزها على "مهامها الأساسية".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، اليوم الخميس، انسحابها من (اليونسكو) وعزت ذلك إلى المخاوف من تزايد المتأخرات، والحاجة إلى إصلاح جذري، وما تصفه بـ"الاستمرار في الانحياز ضد إسرائيل" في المنظمة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر 2018 وفقا لقواعد اليونسكو.