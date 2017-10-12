الصومال : استقالة وزير الدفاع وقائد الجيش

مقديشيو - (أ ش أ):

قال مسؤول صومالي إن وزير الدفاع عبد الرشيد عبد الله محمد تقدم باستقالته، الخميس، كما قدم قائد الجيش الصومالي الجنرال محمد جمعاله عرفيد استقالته.

وذكرت شبكة (إية بي سي) الإخبارية الأمريكية أن الاستقالة تأتي بالتزامن مع ازدياد العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة الشباب الصومالية المتطرفة في الآونة الاخيرة.