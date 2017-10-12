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الصومال : استقالة وزير الدفاع وقائد الجيش

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مصراوي Masrawy

الصومال : استقالة وزير الدفاع وقائد الجيش

07:15 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الصومال : استقالة وزير الدفاع وقائد الجيش

وزير الدفاع عبد الرشيد عبد الله

مقديشيو - (أ ش أ):

قال مسؤول صومالي إن وزير الدفاع عبد الرشيد عبد الله محمد تقدم باستقالته، الخميس، كما قدم قائد الجيش الصومالي الجنرال محمد جمعاله عرفيد استقالته.

وذكرت (إية بي سي) الأمريكية أن الاستقالة تأتي بالتزامن مع ازدياد العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة الشباب الصومالية المتطرفة في الآونة الاخيرة.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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