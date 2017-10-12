سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: اليونسكو أصبحت "ساحة حرب ضد إسرائيل"

نيويورك - (د ب أ)

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان اليوم الخميس ، إن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو هو "الثمن الواجب دفعه مقابل التمييز ضد إسرائيل".

وقال البيان: "إن اليونسكو أصبحت ساحة معركة ضد إسرائيل، وتجاهلت دورها الحقيقي وهدفها، وإن قرار اليوم هو نقطة تحول لليونيسكو".

وأضاف" إن قرارات المنظمة السخيفة والمخزية ضد إسرائيل لها عواقب، واليوم هو يوم جديد في الأمم المتحدة، حيث ينبغي دفع ثمن التمييز ضد اسرائيل".

واستطرد يقول، إن:" أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وهي زعيم حقيقي لإحداث تغيير في الأمم المتحدة، وإن التحالف بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن اليوم الخميس، إن بلاده ستسحب عضويتها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،

وأشاد نتنياهو في بيان صدر في وقت سابق اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو، مشيرا إلى ما وصفه بانحياز "ضد إسرائيل".

وأضاف نتنياهو :" إن هذا قرار شجاع وأخلاقي لأن اليونسكو أصبحت مسرحا للعبثية وأنها بدلا من الحفاظ على التاريخ تقوم بتشويهه".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، اليوم الخميس، انسحابها من (اليونسكو) وعزت ذلك إلى المخاوف من تزايد المتأخرات، والحاجة إلى إصلاح جذري، وما تصفه بـ"الاستمرار في الانحياز ضد إسرائيل" في المنظمة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر 2018 وفقا لقواعد اليونسكو.