أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: اليونسكو أصبحت "ساحة حرب ضد إسرائيل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: اليونسكو أصبحت "ساحة حرب ضد إسرائيل"

07:10 م الخميس 12 أكتوبر 2017

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون

نيويورك - (د ب أ)

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان اليوم الخميس ، إن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو هو "الثمن الواجب دفعه مقابل التمييز ضد إسرائيل".

وقال البيان: "إن اليونسكو أصبحت ساحة معركة ضد إسرائيل، وتجاهلت دورها الحقيقي وهدفها، وإن قرار اليوم هو نقطة تحول لليونيسكو".

وأضاف" إن قرارات المنظمة السخيفة والمخزية ضد إسرائيل لها عواقب، واليوم هو يوم جديد في الأمم المتحدة، حيث ينبغي دفع ثمن التمييز ضد اسرائيل".

واستطرد يقول، إن:" أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وهي زعيم حقيقي لإحداث تغيير في الأمم المتحدة، وإن التحالف بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن اليوم الخميس، إن بلاده ستسحب عضويتها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،

وأشاد نتنياهو في بيان صدر في وقت سابق اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو، مشيرا إلى ما وصفه بانحياز "ضد إسرائيل".

وأضاف نتنياهو :" إن هذا قرار شجاع وأخلاقي لأن اليونسكو أصبحت مسرحا للعبثية وأنها بدلا من الحفاظ على التاريخ تقوم بتشويهه".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، اليوم الخميس، انسحابها من (اليونسكو) وعزت ذلك إلى المخاوف من تزايد المتأخرات، والحاجة إلى إصلاح جذري، وما تصفه بـ"الاستمرار في الانحياز ضد إسرائيل" في المنظمة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر 2018 وفقا لقواعد اليونسكو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إسرائيل: انسحاب أمريكا من اليونسكو بداية عهد جديد

    أخبار

  • بعد انسحابها.. أمريكا واليونسكو تاريخ من الخلافات - (تقرير)

    أخبار

  • انطلاق الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو بمشاركة وفرنسا وقطر

    أخبار

  • نتنياهو: أي اتفاق فلسطيني يجب أن يشمل نزع سلاح حماس

    أخبار

إعلان

918803236f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب