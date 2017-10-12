الخشت لـ"طلاب التخطيط": مصر تحتاج إلى خريجين في مجال البناء والهندسة- صور

كتب- محمد قاسم:

قال دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه سعيد بحضور حفل كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، موضحا أن الكلية تقدم نموذجا إداريا فريدا في الجامعة، وهي كلية متكاملة ومتفردة في التخصص.

وأضاف الخشت، خلال حفل تخرج الدفعة 34 الكلبة، اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور عميد الكلية الدكتور عباس الزعفراني، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، أن مصر تحتاج إلى خريجين في مجال التخطيط العمراني والبناء والهندسة، قائلا: "مصر بلد الهندسة في العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي".

وأوضح الخشت، أنه يشعر بحزن لرؤية العشوائيات في مصر، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى القضاء عليها وإعادة التخطيط العمراني لها بشكل جمالي وبأسلوب علمي.

ووجه الخشت، كلامه إلى الطلاب قائلا: "أبارك للطلاب وأولياء أموركم".