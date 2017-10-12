برلماني: لا يحق لـ"العاملين" بشركات خاسرة الحصول على مكافآت مالية

كتبت- أحمد علي وعزة صقر:

قال النائب زكريا محيي الدين عضو مجلس النواب، إن وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي اتخذ عدة خطوات تجاه عمال "ممفيس" مما جعلهم يعودون للعمل، وذلك ليتم تعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة القادمة.

وانتقد "محيي الدين" في تصريحات صحفية، الخميس، المطالبات الفئوية من جانب العاملين في هذا التوقيت والخاصة بزيادة المكافآت في الوقت الذي حققت فيه الشركة خسائر مالية، مشدداً أنه لابد أن يتحملوا العمال مسئولية الشركة التي يعملون بها والحفاظ على الإنتاج فيها، وتحقيق أرباح لها.

وأضاف "زكريا"، أن الشركات التي تحقق خسائر مالية لا يستحق العاملين فيها زيادة مكافآتهم، منوهًا بإن العامل الذى يجد ويجتهد في عمله هو الذي يؤجر و يكافأ والمخطئ والمهمل في عمله يحاسب علي تقصيره وإهماله، وهذا الإجراء يستحق الإشادة لما أقدم عليه وزير قطاع الأعمال ويجب أن يعمم على جميع الشركات الخاسرة.