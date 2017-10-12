مصدر: والد محمد صلاح يسامح المتهم بسرقة 30 ألف جنيه من سيارته

كتب – محمود السعيد:

قال مصدر قضائي بنيابة مدينة نصر، إن والد اللاعب محمد صلاح، خلال تسلمه المبلغ المسروق منه وقدره 30 ألف جنيه داخل قسم مدينة نصر، قرر التنازل عن حقه القانوني تجاه المتهم الذي صدر ضده قرارًا صباح اليوم الأربعاء، بالحبس 4 أيام.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن النيابة قررت إخلاء سبيل المتهم "أحمد ع." حارس عقار، بدون ضمان بعد تنازل والد "صلاح" عن المحضر.

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من صلاح حامد محروس غالي، موظف شئون إدارية بالوحدة الصحية بقرية نجريد مركز بسيون – غربية ومقيم مدينة نصر، ووالد اللاعب محمد صلاح "لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول) باكتشافه سرقة مبلغ 30 ألف جنيه من سيارته الخاصة أثناء وقوفها أمام منزله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بالانتقال وإجراء المعاينة؛ حيث تبين من الفحص سلامة منافذ السيارة، وكشفت تحريات العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة "أسامة ع." 33 سنة، حارس عقار، بنفس المنطقة ومقيم بالفيوم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وأعاد المبلغ المسروق، وأحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.