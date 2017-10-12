أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية: المتهم بقتل "كاهن المرج" أشعل النار في والده الشهر الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية: المتهم بقتل "كاهن المرج" أشعل النار في والده الشهر الماضي

07:04 م الخميس 12 أكتوبر 2017

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل اعتداء عاطل على قس بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "أحمد س."، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، تعدى بسلاح أبيض على القس سمعان شحاتة رزق الله 40 سنة، أثناء مروره بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهم سابق اتهامه في القضية رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017 لتعديه على والده بالضرب وإحداث إصابته وإشعال النيران بمنزله.

وفي 9 سبتمبر الماضي، تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة مؤسسة الزكاة، يفيد قيام شاب يدعى "أحمد س."، 30 سنة، عاطل، بتهديد أسرته بالحرق بعدما أشعل النيران في أنبوبة غاز وظل يلوح بها تجاه كل من يحاول الاقتراب منه، وأشعل النيران في مدخل العقار الذي يقطن به.

ودفع قسم المرج بقوات أمنية للسيطرة على المتهم، ومنع خطر امتداد النيران إلى الشقق والعمارات السكنية المجاورة، ونجحا (محمود هارون، ومحمد شحاتة)، أميني شرطة تابعين لقسم شرطة المرج في ضبط المتهم عقب القاء بطانية عليه أثناء إمساكه بأنبوبة الغاز والتهديد بها، وسيطرت سيارات المطافئ على النيران المشتعلة.

نتج عن الحادث، إصابة والد المتهم بحروق بالأذن واليدين وأحد الأطفال، 12 سنة، جيران المتهم، وإصابة أمين الشرطة، محمود هارون، بمباحث قسم المرج بحروق في اليد.

دلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، وأنه دائم التشاجر مع أسرته ووالده، وتم ضبطه العام الماضي أثناء محاولته إشعال النيران بجوار سور الأمن المركزي بمنطقة شرق القاهرة، غير أن النيابة العامة أخلت سبيله بكفالة مالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • راعي كنيسة العذراء يروي تفاصيل مقتل كاهن المرج

    أخبار

  • النيابة تحقق مع المتهم بقتل كاهن في المرج

    أخبار

  • تنفيذ مليون حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال شهر

    أخبار

  • ما هو مصير "الحشيش والترامادول" التي تضبطها قوات الأمن؟

    أخبار

إعلان

f1c51f8e91.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية