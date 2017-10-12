الداخلية: المتهم بقتل "كاهن المرج" أشعل النار في والده الشهر الماضي

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل اعتداء عاطل على قس بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "أحمد س."، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، تعدى بسلاح أبيض على القس سمعان شحاتة رزق الله 40 سنة، أثناء مروره بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهم سابق اتهامه في القضية رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017 لتعديه على والده بالضرب وإحداث إصابته وإشعال النيران بمنزله.

وفي 9 سبتمبر الماضي، تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة مؤسسة الزكاة، يفيد قيام شاب يدعى "أحمد س."، 30 سنة، عاطل، بتهديد أسرته بالحرق بعدما أشعل النيران في أنبوبة غاز وظل يلوح بها تجاه كل من يحاول الاقتراب منه، وأشعل النيران في مدخل العقار الذي يقطن به.

ودفع قسم المرج بقوات أمنية للسيطرة على المتهم، ومنع خطر امتداد النيران إلى الشقق والعمارات السكنية المجاورة، ونجحا (محمود هارون، ومحمد شحاتة)، أميني شرطة تابعين لقسم شرطة المرج في ضبط المتهم عقب القاء بطانية عليه أثناء إمساكه بأنبوبة الغاز والتهديد بها، وسيطرت سيارات المطافئ على النيران المشتعلة.

نتج عن الحادث، إصابة والد المتهم بحروق بالأذن واليدين وأحد الأطفال، 12 سنة، جيران المتهم، وإصابة أمين الشرطة، محمود هارون، بمباحث قسم المرج بحروق في اليد.

دلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، وأنه دائم التشاجر مع أسرته ووالده، وتم ضبطه العام الماضي أثناء محاولته إشعال النيران بجوار سور الأمن المركزي بمنطقة شرق القاهرة، غير أن النيابة العامة أخلت سبيله بكفالة مالية.