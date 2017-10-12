انتحار سائق بمادة سامة لمروره بضائقة مالية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - (مصراوي):

انتحر سائق في العقد الرابع من عمره بكفر الشيخ، اليوم الخميس، إثر تناوله مادة سامة مجهولة، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب ضائقة مالية، بحسب أهليته.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود إشارة من مركز شرطة بيلا، تفيد وصول المدعو "إ.ا.إ.خ" 37 عامًا، سائق ويقيم بقرية الجرايدة، دائرة المركز، يشكو بآلام حادة بالبطن، نتيجة ادعاء تناول مادة سامة غير معلومة.

جرى تحويله لمركز السموم بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بداخل مركز السموم، متأثرًا بإصابته.

وبسؤال أهليته، أقروا بأنه تناول مادة سامة غير معلومة، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب ضائقة مالية منذ فترة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 لسنة 2017 أحوال مركز شرطة بيلا، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.