بالصور - "الفول النابت".. نذر الغلابة بمولد السيد البدوي لمنع الأذى

الغربية - مروة شاهين:

ارتبط مولد السيد البدوي، بتوزيع النذور على المريدين طوال فترة المولد، واشتهرت تلك النذور في السابق باحتوائها على "عيش ولحمة وملح" ولكن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تبدلت اللحوم بالفول النابت والجبن والبطاطس المحمرة .

سيدة الحداد، امرأة في العقد الخامس من عمرها، من محافظة اسيوط، تقول لـ "مصراوي" إنها اعتادت توزيع النذور على مريدي السيد البدوي لمدة 5 أيام في فترة المولد، حيث تعدّ "الفول النابت" يوميًا وتوزّعه على من يريد، مشيرة إلى أنها تطهو 6 كيلو فول لليوم الواحد.

وتابعت: "متعودة على خدمة آل البيت منذ سنوات، حينما كان يتوفى أبنائي الثلاثة بعد ولادتهم، وجئت للسيد البدوي للتبرك ومن وقتها أنجبت 4 أبناء واعتدت المجيء للمولد بكل ما أملك من تحويشة العام لأقدم الطعام لمحبي آل البيت".

وأشار ناجي السبعاوي، من محافظة سوهاج، إلى أنه اعتاد حضور المولد مع عائلته للتبرك والزيارة وتقديم النذور للزوار قائلا: "كنا متعودين بتوزيع عيش ولحمة وملح.. لكن بعد ارتفاع الأسعار استبدلناها ببطاطس وجبنة.. ولكن لا نستطيع منعه نهائيا.. فهذا النذر سبب رزقنا باقي السنة".

وأبدت زينب نجيب، من ميت غمر، تعجبها من توفر أموال النذور معها قبل المولد قائلة: "هي الفلوس جاية من عند لله عشان نصرفها في حبه وعلى محبينه.. ولا أفكر في الفلوس قدام خدمة آل البيت ورضا ربنا علينا ومنع عننا الأذى".