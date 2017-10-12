أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - "الفول النابت".. نذر الغلابة بمولد السيد البدوي لمنع الأذى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - "الفول النابت".. نذر الغلابة بمولد السيد البدوي لمنع الأذى

07:14 م الخميس 12 أكتوبر 2017

  • عرض 9 صورة

    cf617843ad.jpg

  • عرض 9 صورة

    a63343601e.jpg

  • عرض 9 صورة

    1cb6f801b3.jpg

  • عرض 9 صورة

    ee304bd4d7.jpg

  • عرض 9 صورة

    310ca54eee.jpg

  • عرض 9 صورة

    b87a4c70c6.jpg

  • عرض 9 صورة

    c2ae4e69a5.jpg

  • عرض 9 صورة

    ac73d28ab6.jpg

  • عرض 9 صورة

    82484826be.jpg

إعادة الألبوم

محافظ قنا ورئيس

الألبوم التالى

محافظ قنا ورئيس "القابضة لمياه الشرب" يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية

الغربية - مروة شاهين:

ارتبط مولد السيد البدوي، بتوزيع النذور على المريدين طوال فترة المولد، واشتهرت تلك النذور في السابق باحتوائها على "عيش ولحمة وملح" ولكن بعد ارتفاع السلع الغذائية، تبدلت اللحوم بالفول النابت والجبن والبطاطس المحمرة .

سيدة الحداد، امرأة في العقد الخامس من عمرها، من محافظة اسيوط، تقول لـ "مصراوي" إنها اعتادت توزيع النذور على مريدي السيد البدوي لمدة 5 أيام في فترة المولد، حيث تعدّ "الفول النابت" يوميًا وتوزّعه على من يريد، مشيرة إلى أنها تطهو 6 كيلو فول لليوم الواحد.

وتابعت: "متعودة على خدمة آل البيت منذ سنوات، حينما كان يتوفى أبنائي الثلاثة بعد ولادتهم، وجئت للسيد البدوي للتبرك ومن وقتها أنجبت 4 أبناء واعتدت المجيء للمولد بكل ما أملك من تحويشة العام لأقدم الطعام لمحبي آل البيت".

وأشار ناجي السبعاوي، من محافظة سوهاج، إلى أنه اعتاد حضور المولد مع عائلته للتبرك والزيارة وتقديم النذور للزوار قائلا: "كنا متعودين بتوزيع عيش ولحمة وملح.. لكن بعد ارتفاع الأسعار استبدلناها ببطاطس وجبنة.. ولكن لا نستطيع منعه نهائيا.. فهذا النذر سبب رزقنا باقي السنة".

وأبدت زينب نجيب، من ميت غمر، تعجبها من توفر أموال النذور معها قبل المولد قائلة: "هي الفلوس جاية من عند لله عشان نصرفها في حبه وعلى محبينه.. ولا أفكر في الفلوس قدام خدمة آل البيت ورضا ربنا علينا ومنع عننا الأذى".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. الطرق الصوفية تحتفل بمولد السيد البدوي "أبو الفتيان"

    أخبار

  • بعد رفض صلاح هديته.. ممدوح عباس يجهز مستشفى قرية نجم

    أخبار

  • الغربية: وضع شاشات عملاقة بالميادين ومراكز الشباب لمتابعة مباراة مصر

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق "المحلة – كفر

    أخبار

إعلان

dbf8622dff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب