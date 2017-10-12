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إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

07:03 م الخميس 12 أكتوبر 2017

إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب 5 اشخاص من أسرة واحدة بقرية التناغة الغربية، بمركز ساحل سليم بأسيوط، اليوم الخميس، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد منازل القرية .

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بأسيوط يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل أحمد لطفي، بقرية التناغة الغربية، بمركز ساحل سليم .

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني والإطفاء إلى مكان الحادث، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "أسماء ن" 35 سنة، و"تهامى.أ" 17 سنة، و"داليا" 15 سنة، و"خالد" 12 سنة و"بسمة" 5 سنوات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج، وتحرّر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة .

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