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أوراق نقدية روسية جديدة تحمل رموزًا من شبه جزيرة القرم

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مصراوي Masrawy

أوراق نقدية روسية جديدة تحمل رموزًا من شبه جزيرة القرم

07:03 م الخميس 12 أكتوبر 2017

أوراق نقدية روسية جديدة تحمل رموزًا من شبه جزيرة القرم

البنك المركزي الروسي

موسكو - (د ب أ)

طرحت أورقا نقدية جديدة تحتوي على رموز من إقليم شبه جزيرة القرم الاوكراني الذي انضم إليها بعد استفتاء عام 2014.

وقال إليفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 روبل (46ر3 دولار) وسيتم طرحها للتداول في شبه الجزيرة قريبا جدا، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء. ومن المخطط طرح الورقة الجديدة في مختلف أنحاء روسيا بنهاية العام الحالي.

كانت روسيا قد سيطرت على شبه جزيرة القرم منذ 3 سنوات ردا على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيما اعتبرته انقلاب غربي.

يذكر أن أغلب أوراق النقد الروسية تحمل صورا لأماكن وشخصيات تاريخية مهمة من مختلف أنحاء روسيا.

وقد اختار الشعب الروسي الرموز القرمية من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت.

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