لاجارد تدعو إلى سرعة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

واشنطن - (د ب أ)

حثت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على إحراز تقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتخفيف المخاوف بشأن تأثير خروج بريطانيا عن التكتل.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفى بواشنطن خلال الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين " إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عملية مستمرة، وإننا نأمل بصراحة في خفض مستوى عدم اليقين والقلق حول النتائج".

ودعت لاجارد إلى إيلاء الاهتمام بالأشخاص في المرتبة الأولى، وبالشركات في المرتبة الثانية خلال مرحلة المفاوضات.

وأثارت الحاجة إلى "توضيح الجدول الزمني واليقين بشكل أفضل بشأن الركائز الثلاث، وهي بداية المفاوضات، والتي ستساعد على تقليص حالة عدم اليقين، خلال محادثات الخروج.