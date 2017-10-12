أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انطلاق الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو بمشاركة مصر وفرنسا وقطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انطلاق الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو بمشاركة وفرنسا وقطر

06:53 م الخميس 12 أكتوبر 2017

انطلاق الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو بمشاركة مصر وفرنسا وقطر

انتخابات اليونسكو

باريس - (أ ش أ)

انطلقت، مساء اليوم الخميس، الجولة الرابعة و قبل الأخيرة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على منصب المدير العام بمشاركة مرشحي كل من مصر وفرنسا وقطر بعد إعلان الصين ولبنان انسحابهما في وقت سابق.

ويتطلب الفوز بمنصب المدير العام الحصول على 30 صوتا على الأقل للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي البالغ عددها 58 دولة.

وقد يستمر التصويت حتى غد الجمعة في جولة خامسة وحاسمة بمشاركة الأول والثاني اللذين تصدرا الجولة الرابعة وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان فستقام قرعة.

وكانت الجولة الثالثة انتهت أمس بحصول مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب على 13 صوتا في مقابل 18 صوتا لكل من فرنسا و قطر. فيما حصلت الصين على 5 أصوات و لبنان 4 أصوات.

ومن ناحية أخرى اصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا في وقت سابق للاعراب عن أسفها إزاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو في وقت يعد فيه دعم المجتمع الدولي لها أساسيا ، مؤكدة ان ترشحها لمنصب المدير العام في هذه الظروف يحمل مدلولا جديدًا.

هذا المحتوى من

8648cf04d8.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إسرائيل: انسحاب أمريكا من اليونسكو بداية عهد جديد

    أخبار

  • مصر تشكر الصين على سحب مرشحها في انتخابات اليونسكو لصالح مشيرة خطاب

    أخبار

  • انتخابات اليونسكو: انسحاب مرشحة لبنان قبيل بدء التصويت في الجولة الرابعة

    أخبار

  • أمريكا تعزو انسحابها من اليونسكو إلى "الانحياز ضد إسرائيل"

    أخبار

إعلان

2580fb2ae9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب