انطلاق الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو بمشاركة مصر وفرنسا وقطر

باريس - (أ ش أ)

انطلقت، مساء اليوم الخميس، الجولة الرابعة و قبل الأخيرة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على منصب المدير العام بمشاركة مرشحي كل من مصر وفرنسا وقطر بعد إعلان الصين ولبنان انسحابهما في وقت سابق.

ويتطلب الفوز بمنصب المدير العام الحصول على 30 صوتا على الأقل للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي البالغ عددها 58 دولة.

وقد يستمر التصويت حتى غد الجمعة في جولة خامسة وحاسمة بمشاركة الأول والثاني اللذين تصدرا الجولة الرابعة وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان فستقام قرعة.

وكانت الجولة الثالثة انتهت أمس بحصول مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب على 13 صوتا في مقابل 18 صوتا لكل من فرنسا و قطر. فيما حصلت الصين على 5 أصوات و لبنان 4 أصوات.

ومن ناحية أخرى اصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا في وقت سابق للاعراب عن أسفها إزاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو في وقت يعد فيه دعم المجتمع الدولي لها أساسيا ، مؤكدة ان ترشحها لمنصب المدير العام في هذه الظروف يحمل مدلولا جديدًا.