علي عبد العال نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

كتب- أحمد علي:

شارك الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ممثلاً عن المجموعة العربية، في إطار اجتماعات الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليًا فى مدينة سان بطرسبرج الروسية

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإجرائية الخاصة بسير عمل الاتحاد، حيث تضمن الاجتماع تقرير رئيس "البرلماني الدولي" والأمين العام له حول أنشطته خلال الفترة الماضية، كما تم النظر خلال هذا الاجتماع في المسائل المتعلقة بالعضوية، وطلب بعض الدول للانضمام إليه، وكذلك طلب بعض المنظمات البرلمانية الإقليمية الانضمام بصفة مراقب كذلك تم مناقشة الوضع المالي وميزانيته.

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة الجهاز الإداري له، وتتكون من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يرأسها، ومن خمسة عشر عضوًا ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد، وقد تم انتخاب الدكتور على عبدالعال عضواً باللجنة التنفيذية ممثلاً عن المجموعة العربية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية 136، التى عٌقدت في دكا بنجلاديش ابريل الماضي، وتم اختياره بعد ذلك نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية.