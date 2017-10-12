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"إسماعيل" يلتقي الأمير خالد بن الوليد لبحث استثمارات جديدة بقطاع الكهرباء

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مصراوي Masrawy

"إسماعيل" يلتقي الأمير خالد بن الوليد لبحث استثمارات جديدة بقطاع الكهرباء

06:53 م الخميس 12 أكتوبر 2017

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالأمير خالد بن الوليد رئيس مجلس إدارة شركة "كي بي دبليو" للاستثمار، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط والمملكة العربية ، والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات.

وطرح الأمير بن الوليد مقترحا للتعاون في مجال تصنيع المصابيح الكهربائية التي تعمل بتكنولوجيا LED، مشيرأً إلى تطلع شركته للدخول في السوق المصري لتلبية احتياجاته.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بهذا التعاون، لافتاً أنه يتماشى مع توجه المصرية نحو التوسع في استخدام الأساليب المتطورة، بما يحقق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، فضلاً عن إمكانية التصدير للأسواق الإفريقية في ضوء ما يربط مصر بالقارة السمراء من اتفاقيات تجارة حرة.

كما أكد رئيس الوزراء، وجود فرص أخرى للتعاون في مجال التصنيع المشترك، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذا الموضوع. ​

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مصراوي Masrawy

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