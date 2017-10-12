تسليم 19 قطعة أرض للمستثمرين بالمناطق الصناعية في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه جرى من خلال لجنة تسليم الأراضي للمستثمرين بالمناطق الصناعية، تسليم الأراضي طبقًا للإخطارات الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم تسليم 12 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالكوثر، و4 بالمنطقة الصناعية بالأحايوة شرق، وقطعتين بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، وقطعة بالمنطقة الصناعية غرب طهطا.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إجمالي المساحات التي جرى تسليمها إلى المستثمرين بالـ 4 مناطق، بلغت 44050 متر مربع، لإقامة مشروعات صناعية متنوعة، ما بين هندسية وكيميائية وغذائية ومواد بناء.

وأشار عبد المنعم، إلى أن أجهزة المحافظة، تسعى من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وأجهزة الدولة، لزيادة الاستثمارات داخل المناطق الصناعية الأربع، والتي تتمتع بمقومات متميزة من خلال توصيل المرافق إليها، وقربها من الطرق الرئيسية والسريعة.