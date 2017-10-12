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مدير آثار دندرة بقنا: 770 سائحًا زاروا المنطقة هذا الأسبوع

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مصراوي Masrawy

مدير آثار دندرة بقنا: 770 سائحًا زاروا المنطقة هذا الأسبوع

06:54 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مدير آثار دندرة بقنا: 770 سائحًا زاروا المنطقة هذا الأسبوع

آثار دندرة بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

قال عبد الحكيم الصغير مدير آثار دندرة بقنا: إن المنطقة، شهدت زيارة 770 سائحًا من مختلف الجنسيات الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري، بالإضافة لزيارة 100 مصري.

وأشار الصغير، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إلى أن إدارة آثار دندرة، أنهت استعداداتها لاستقبال الموسم السياحي الشتوي المنتظر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ووزارة السياحة.

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مصراوي Masrawy

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