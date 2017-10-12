مجلة "هورن" تكشف: 647 ملياردير في الصين

بكين - (د ب أ):

كشفت تقرير نشرته مجلة"هورن" الصينية الصادرة اليوم الخميس، وهى تعادل مجلة"فوربس" الأمريكية للأثرياء، عن ارتفاع عدد المليارديرات في الصين بواقع 53 ملياردير إلى 647 ملياردير خلال عام واحد.

وأدى ازدهار سوق العقارات في الصين إلى تصدر قطب التشييد والعقارات الصيني "شو جياين" قائمة أثرياء الصين بثروة تصل إلى 43 مليار دولار (3ر283 مليار يوان).

يرأس "شو" شركة "إيفرجراند" جنوب الصين وقد زادت ثروته بواقع 30 مليار دولار خلال الشهور الستة الماضية، بحسب تقرير مجلة "هورون" الصينية الصادرة اليوم الخميس.

وزادت قيمة أسهم "إيفر جراند" ستة أمثال تقريبا خلال العام الحالي، وهو ما ساعد "شو" في إزاحة "وانج جيانلين" عن رأس القائمة.

وتراجع "وانج" إلى المركز الخامس بعد الاستثمارات الأجنبية، التي قامت بها مجموعته العقارية والإعلامية "واندا". وتراجعت ثروة "وانج وأسرته" بنسبة 28% خلال العام الحالي، بعد أن خفضت "واندا" أصولها في الصين لتمويل شراء استديوهات "ليجينداري" الأمريكية مقابل 5ر3 مليار دولار.

يذكر أن قائمة مجلة "هورون" هي المعادل الصيني لقائمة مجلة "فوربس" الأمريكية للأثرياء.

واحتل "بوني ما" رئيس شركة خدمات الإنترنت الصينية "تينسنت" المركز الثاني في القائمة بثروة قدرها 37 مليار دولار، بعد زيادتها بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق.

وفي المركز الثالث جاء "جاك ما" مالك شركة خدمات الإنترنت العملاقة "علي بابا" بثورة قدرها 30 مليار دولار.

يذكر أن أكثر من 2000 صيني يمتلكون أكثر من 300 مليون دولار.