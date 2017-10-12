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مجلس الوزراء يستعرض الترتيبات الخاصة بمشاركة المنتخب في المونديال

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مجلس الوزراء يستعرض الترتيبات الخاصة بمشاركة المنتخب في المونديال مجلس الوزراء يستعرض الترتيبات الخاصة بمشاركة المنتخب في المونديال

التحرير

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وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذى عُقِد اليوم الخميس، بضرورة استمرار حضور الوزراء جلسات مجلس النواب المخصصة للأدوات الرقابية، ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص على التعاون الكامل مع مجلس النواب، وإيضاح الحقائق والمعلومات للنواب عند استخدامهم الأدوات الرقابية على أعمال الحكومة.

ووجه مجلس الوزراء التحية للشعب المصري والمنتخب الوطني بمناسبة الصعود إلى المقرر عقده بروسيا في عام 2018، وعرض وزير الشباب والرياضة تقريرا حول الترتيبات الخاصة بمشاركة في هذه البطولة التي غابت عنها لمدة 28 عامًا، والتي تتضمن انتظار إجراء قرعة المنتخبات ثم خوض عدد من المباريات الودية في إطار الإعداد الجيد للاعبي منتخبنا الوطني.

 وأكد المجلس على الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الرياضة من منطلق الحرص على الاستفادة من طاقات الشباب وبناء قدراتهم على المنافسة في كافة الرياضات والبطولات والتمثيل المشرف لبلادهم، ووجه رئيس الوزراء بأهمية الاهتمام بنشاط الرياضة في المدارس والجامعات للمساهمة في بناء النشء وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك.  

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 وأشار وزير الشباب إلى الصعوبات التي واجهتها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والجهود التي بذلتها الدولة لتجاوز تلك الصعوبات وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، حيث استعرض ما حققه رياضيو مصر من بطولات في عدد من المنافسات العالمية لافتاً في هذا الخصوص إلى تميز الفتاة المصرية وما حققته من إنجازات في عدد من مجال الرياضة.

كما أشار الوزير إلى قيام مصر خلال العام الماضي باستضافة عدد من البطولات الرياضية الكبرى بلغت نحو 22 بطولة دولية وأفريقية وعربية، فضلا عما تم تحقيقه في تعديل التشريعات الرياضية وتطوير النظم واللوائح الرياضية بما يتماشى مع النظم العالمية، بما يساهم في تهيئة المناخ المشجع على المزيد من التقدم للرياضة المصرية والمزيد من الإنجاز للأندية والرياضيين، منوهاً إلى قانون الرياضة الذي تضمن عدداً من التعديلات الإيجابية الهامة وغير المسبوقة.

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التحرير

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