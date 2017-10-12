«الوزراء» يستعرض تقريرًا حول ظهور حالات اشتباه مصابة بحمى الضنك

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تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، والذى عُقِد اليوم الخميس، ما يتعلق بظهور حالات اشتباه مصابة بحمي الضنك.

وعرض الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال الاجتماع تقريرًا أكد خلاله أنه فور الاشتباه فى وجود حالات إصابة بحمى الضنك، توجه فريق طبي متخصص لاتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث تم تمشيط مدن البحر الأحمر بدءًا من الجنوب إلى الشمال، شملت المناطق من حلايب وشلاتين وصولًا إلي رأس غارب، وتبين أنه لا يوجد حالات مصابة إلا في مدينة القصير (بواقع 245 حالة ومتبقي منها 35 حالة تحت العلاج فقط بعد تلقي 210 العلاج وخروجهم من المستشفي) ومدينة سفاجا (بواقع 5 حالات).

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على أن المرض لا يسبب الوفاة وأن أعراضه شبيهة بأعراض نزلة البرد فقط، ووجه رئيس الوزراء بمتابعة هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة.