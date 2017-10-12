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الخارجية: اتصال بين السيسي وبينج سبب انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو

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الخارجية: اتصال بين السيسي وبينج سبب انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو الخارجية: اتصال بين السيسي وبينج سبب انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو

التحرير

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تبادل الرئيسان عبد الفتاح ، ونظيره الصيني شي جين بينج، رسائل من خلال اتصالات مكثفة قام بها وزيرا خارجية البلدين على مدار اليومين الماضيين، أكدت من جديد على عمق علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط بين والصين، ومستوي التنسيق الوثيق بينهما لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين. 

كما ناقش الرئيسان تفاصيل الانتخابات المنعقدة بمقر اليونسكو حاليًا لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة.  

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وأعربت وزارة الخارجية في بيان رسمي، عن خالص الشكر والاعتزاز لإعلان دولة الصين الصديقة سحب ترشيحها للانتخابات الجارية حاليًا لاختيار مدير عام منظمة اليونسكو، وبما يعتبر دعمًا لصالح مرشحة مصر مشيرة خطاب. 

وأكدت الخارجية في بيانها، على أن القرار يعكس قوة وعمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي طالما جمعت بين مصر والصين، وما تميزت به دائمًا من احترام متبادل وتفاهم مشترك وحرص على التنسيق رفيع المستوى بمختلف المحافل والمنظمات الدولية.
 
ووجاء في البيان "تشيد مصر بهذا القرار الحكيم، الذى لا يصدر إلا من دولة عريقة ذات تراث تاريخي وثقافي ممتد مثل جمهورية الصين الشعبية، تدرك أهمية الحفاظ على مستقبل منظمة اليونسكو باعتبارها النافذة الثقافية والواجهة الحضارية لمختلف دول العالم، وضرورة اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق في اختيار مديرها العام الجديد، والتصدي لأية محاولة لجذب المنظمة بعيدًا عن دورها وولايتها الحقيقية".
 
وأضاف "كما تؤكد جمهورية مصر العربية على أن الموقف الصيني الداعم للترشيح المصري سيكون دائما محل تقدير وعرفان من جانب مصر،  وسيظل محفورًا في ذاكرة الشعب المصري الذى يكن لقيادة وشعب الصين أسمى معاني التقدير والاحترام".

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التحرير

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