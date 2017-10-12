«خطاب» تنافس مرشحي قطر وفرنسا في جولة الحسم بانتخابات اليونسكو

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انطلقت الجولة الرابعة والحاسمة لانتخابات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

ويتنافس بالجولة الرابعة لانتخابات اليونسكو اليوم الخميس ثلاثة مرشحين هم المصرية مشيرة خطاب والفرنسية أودرى أزولاى والقطرى حمد الكوارى، بعد إعلان المرشح الصينى انسحابه لصالح مصر، وانسحاب فيرا الخورى مرشحة لبنان من السباق، متمنية أن يفوز بالمنصب مرشح عربى.

ويحسم مقعد المدير العام للمنظمة المرشح الحاصل على ٣٠ صوتا من مندوبى الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى البالغ عددهم ٥٨ دولة بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وفي حال لم يوفق أي من المرشحين فى الوصول إلى هذا الرقم فى انتخابات اليوم، سيذهب أعلى مرشحين حصولا على الأصوات فى إلى الجولة الأخيرة المقرر إجراؤها غدا.

وشهدت الجولة الثالثة مفاجآت فى الأرقام التى حصل عليها كل مرشح، بعدما زادت أصوات السفيرة مشيرة خطاب لـ١٣ صوتا، وكذلك الفرنسية أودريه أزولاى لـ١٨، فيما انخفضت أصوات المرشح القطرى حمد الكوارى إلى ١٨ صوتا بعدما سبق وحصل على ٢٠ صوتا فى الجولة الثانية، وحافظ المرشح الصينى على الأصوات الخمسة التى حصل عليها فى الجولتين الأولى والثانية، وتأرجحت أصوات المرشحة اللبنانية فيرا الخورى لتصل إلى أربعة بعدما حصلت على ٣ أصوات فى الثانية و٦ أصوات فى الأولى.