أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحكومة توافق على إنشاء صندوق لدعم أسر شهداء العمليات الإرهابية

Google+ Print
الحكومة توافق على إنشاء صندوق لدعم أسر شهداء العمليات الإرهابية الحكومة توافق على إنشاء صندوق لدعم أسر شهداء العمليات الإرهابية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.

وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس أن الصندوق يتبع رئيس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى من أجل توفير أوجه الرعاية ودعم فى كافة مناحى الحياة لمصابى العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء المفقودين.

شاهد أيضا

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح بشأن اتفاق تمويل تنفيذ مشروع "الصرف الصحي في الفيوم" بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
 
ويخدم المشروع حوالى 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم، ويهدف للمساهمة في التخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون ثالث - أكبر بحيرة فى - من خلال التوسع في إعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية، وإمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا يتوافر لديها هذه الخدمات.

وفي نفس السياق، قال وزير التنمية المحلية هشام الشريف، إن القرض تبلغ قيمته 186 مليون يورو،  لإعادة تأهيل وتوسيع وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، منها إنشاء 8 محطات جديدة وتوسيع 9 محطات قائمة حاليا وإعادة تأهيل 10 محطات أخرى، إضافة إلى مد مواسير لما يقرب من 3 آلاف كيلو متر على مستوى المحافظة وشراء 350 شاحنة للمياه وبناء 139 محطة ضخ جديدة.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب