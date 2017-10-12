الحكومة توافق على إنشاء صندوق لدعم أسر شهداء العمليات الإرهابية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.

وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس أن الصندوق يتبع رئيس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى من أجل توفير أوجه الرعاية ودعم فى كافة مناحى الحياة لمصابى العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء المفقودين.

شاهد أيضا

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اتفاق تمويل تنفيذ مشروع "الصرف الصحي في الفيوم" بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.



ويخدم المشروع حوالى 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم، ويهدف للمساهمة في التخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون ثالث - أكبر بحيرة فى مصر- من خلال التوسع في إعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية، وإمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا يتوافر لديها هذه الخدمات.

وفي نفس السياق، قال وزير التنمية المحلية هشام الشريف، إن القرض تبلغ قيمته 186 مليون يورو، لإعادة تأهيل وتوسيع وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، منها إنشاء 8 محطات جديدة وتوسيع 9 محطات قائمة حاليا وإعادة تأهيل 10 محطات أخرى، إضافة إلى مد مواسير لما يقرب من 3 آلاف كيلو متر على مستوى المحافظة وشراء 350 شاحنة للمياه وبناء 139 محطة ضخ جديدة.

