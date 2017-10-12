سفير فلسطين: نشكر السيسي على إتمام المصالحة الفلسطينية

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وجه السفير الفلسطيني بالقاهرة، جمال الشوبكي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجهاز المخابرات العامة المصرية، على ما بذله من جهد لإتمام المصالحة الفلسطينية.

أضاف الشوبكي، خلال مداخلة عبر فضائية «أون لايف»، الخميس، «أقول لحركتي فتح وحماس والشعب الفلسطيني.. مبروك لقد طوينا اليوم صفحة الانقسام».

تابع: «نحن في مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية، وعلينا جميعًا أن نقوم بجهدنا حتى ينتهي الانقسام تمامًا، وحتى تصبح القضية الفلسطينية والنضال من أجلها هو هدفنا جميعًا».

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ووقعت حركتا حماس وفتح، اليوم الخميس، اتفاق مصالحة في القاهرة، ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما وصفه بـ«الاتفاق النهائي» لإنهاء الانقسام.