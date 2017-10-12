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20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادًا للقاء طنطا

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20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادًا للقاء طنطا 20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادًا للقاء طنطا

التحرير

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أعلن الجهاز الفني لنادي بقيادة المونتينجري نيبوشا، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة طنطا، فى المباراة المقرر لها غدّا الجمعة على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدوري العام.

وجاءت القائمة مكون من اللاعبين:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - مؤيد العجان - علي جبر - علاء الشبلي.

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خط الوسط : معروف يوسف - طارق حامد -  عبد الله جمعة - محمد أشرف "روقا" - أحمد مدبولي - أحمد داودا  - أحمد توفيق - محمود عبدالعاطي" دونجا".

خط الهجوم : باسم مرسي- صلاح عاشور- يوسف أوباما – خالد قمر – رزاق سيسيه.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بينما يدخل فريق طنطا فى المركز العاشر برصيد 5 نقاط بجدول ترتيب الدوري العام.

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التحرير

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