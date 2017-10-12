محمد مصيلحى رئيسا للاتحاد السكندري بالتزكية

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فاز محمد مصيلحي، برئاسة نادي الاتحاد السكندري بالتزكية، بعدما أغلقت لجنة الترشح للانتخابات أبوابها في الخامسة مساء اليوم، الخميس، ولم يتقدم أحد سواه للترشح على منصب الرئيس، بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس عز حسين نائب رئيس النادى فى مواجهة هشام حسن عضو المجلس الحالى.

وفى العضوية فوق ٣٥ عام تقدم ١٢ مرشحا هم أحلام الشامى - مصطفى السيد الشوادفى - إسماعيل محمود - أسامة محمد والسيد فيصل - وراند شوقى - أحمد عبد المجيد - عيد أحمد -وهم من الوجوه الجديدة التى لم يسبق لها الترشح بالنادى، بينما شهد منصب العضوية أيضا ترشح أعضاء سابقين بالمجلس وهم أحمد فؤاد - حازم الرجال - إبراهيم شعبان - السيد الدسوقى، بينما فاز بمقعد تحت ٣٥ عاما بالتزكية كل من محمود القاضى وخليل هشام القاضى.

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وأكد جاسر منير المدير التنفيذى أن الانتخابات ستجرى يوم 24 نوفمبر المقبل، موضحًا أنه وفقا للائحة التى اعتمدتها اللجنة الأوليمبية ستكون الانتخابات على منصب الرئيس والنائب وخمسة أعضاء فوق السن وعضوين تحت السن على ان يتم اختيار أمين الصندق من داخل أعضاء المجلس.