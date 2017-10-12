محافظ قنا ورئيس "القابضة لمياه الشرب" يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من محطات مياه الشرب بمدن المحافظة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، والمهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وذكر محافظ قنا، أن افتتاح تلك المحطات يهدف إلى رفع ضغط مياه الشرب داخل الشبكات بمناطق الخدمة، ومن ثم وصول المياه بشكل دائم، سواء للمنازل أو المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، يؤكد ذلك حجم الاستثمارات في هذا القطاع.