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هيومان رايتس ووتش تتهم تركيا بممارسة التعذيب داخل السجون

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مصراوي Masrawy

هيومان رايتس ووتش تتهم تركيا بممارسة التعذيب داخل السجون

06:29 م الخميس 12 أكتوبر 2017

هيومان رايتس ووتش تتهم تركيا بممارسة التعذيب داخل السجون

هيومان رايتس ووتش

اسطنبول - (د ب أ):
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ،المعنية بحقوق الإنسان، إنها وثقت العديد من حالات "التعذيب والاختطاف" على يد الشرطة التركية وطالبت السلطات المعنية في تركيا بالتحقيق في هذه الحالات.

وقالت المنظمة، في تقريرها بعنوان "رهن الاعتقال، تعذيب الشرطة وعمليات الاختطاف في تركيا"، الذي نشرته اليوم الخميس، إن هناك دلائل على أن التعذيب وإساءة المعاملة "مشكلة منتشرة كثيرا" في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة التركية.

وحسب المنظمة، فإن المتضررين تحدثوا عن تعرضهم للضرب والتحرش الجنسي أو التهديد بذلك من قبل الشرطة.

ونقلت عن بعض المحتجزين سابقا قولهم إنهم أجبروا على خلع ملابسهم. وقالت المنظمة إن أغلب من تعرضوا لهذه المخالفات كانوا متهمين بأنهم على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016 أو بالانضمام لمنظمات إرهابية.

وتابعت أن الشرطة أرادت في كثير من حالات تعذيب هؤلاء الأشخاص الحصول منهم على اعترافات من خلال ابتزازهم.

أضافت المنظمة في تقريرها أنه صحيح أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أعلنت "عدم التسامح مع عمليات التعذيب"، إلا أن "أجواء الحرية في المعاقبة" عبر سوء المعاملة والتعذيب باقية، مشيرة إلى ضرورة التحقيق في الحالات التي سجلت بصورة عاجلة وضرورة وقف هذه الممارسات.

وأورد التقرير إحدى عشرة حالة وثقت خلال الأشهر السبعة الماضية، تعرض لها السجناء.

وجاء التقرير بناء على بيانات لمحامين وأهالي ضحايا وبناء على وثائق المحاكم، كما استند إلى لقاءات مباشرة مع اثنين من هؤلاء الضحايا.

وطالبت المنظمة التركية أيضا بالتحقيق في حالات الاختطاف، التي تعرض لها موظفون بالدولة، كانت المنظمة أشارت إليها في شهر آب/ أغسطس الماضي.

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