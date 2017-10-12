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العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح نشطاء معتقلين في تركيا منذ 100 يوم

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مصراوي Masrawy

العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح نشطاء معتقلين في تركيا منذ 100 يوم

06:26 م الخميس 12 أكتوبر 2017

العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح نشطاء معتقلين في تركيا منذ 100 يوم

منظمة العفو الدولية

اسطنبول - (د ب أ):

دعت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، تركيا اليوم الخميس، إلى الإفراج عن تسعة ناشطين بارزين، اعتقلتهم الشرطة منذ 100 يوم خلال مداهمة لندوة تدريبية في اسطنبول.

وضمت قائمة المعتقلين في المداهمة التي وقعت في شهر تموز/يوليو الماضي ، خبيران أوروبيان، وإيديل إيسر مديرة مكتب منظمة العفو بتركيا. كما أن رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليتش الموجود في السجن أيضا، تم اعتقاله قبل شهر.

ويطالب ممثلو الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 15 عاما بالنسبة لبعض المعتقلين، بعد توجيه تهم ترقى إلى مستوى الإرهاب ضد المنظمة.

وقال جون دالهويسن، مدير برنامج اوروبا في المنظمة : "إن لائحة الاتهام مزيج سام من الغموض والكذب الذي لا يستند لأدنى درجة من التدقيق".

ومن بين المعتقلين أيضا، المواطن الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غرافي.

ووصفت برلين القضية المرفوعة ضد نشطاء حقوق الإنسان بأنها "غير مفهومة تماما"، وأنها أضرت بالعلاقات بين البلدين المتوترة بالفعل.

ورفضت منظمة العفو الدولية الاتهامات الموجهة ضد الناشطين، والتي تتضمن علاقات مزعومة مع رجل الدين الإسلامي فتح الله جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي.

يذكر أن أكثر من 50 ألف شخص سجنوا في تركيا ، التي تخضع حاليا لحالة طوارىء، بسبب صلات مزعومة مع جولن.

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مصراوي Masrawy

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