مصر تشكر الصين على سحب مرشحها في انتخابات اليونسكو لصالح مشيرة خطاب

القاهرة – (مصراوي):

قالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر تعرب عن خالص الشكر والاعتزاز لإعلان دولة الصين الصديقة سحب ترشيحها للانتخابات الجارية حاليا لاختيار مدير عام منظمة اليونسكو، وبما يعتبر دعما لصالح مرشحة مصر مشيرة خطاب.

وأكد بيان الخارجية، الرئيسان عبد الفتاح السيسى و شي جين بينج، تبادلا رسائل من خلال اتصالات مكثفة قام بها وزيرا خارجية البلدين على مدار اليومين الماضيين، أكدت من جديد على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين مصر والصين، ومستوي التنسيق الوثيق بينهما لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.

وتؤكد مصر على أن القرار يعكس قوة وعمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي طالما جمعت بين مصر والصين، وما تميزت به دائما من احترام متبادل وتفاهم مشترك وحرص على التنسيق رفيع المستوى بمختلف المحافل والمنظمات الدولية

وتشيد مصر بهذا القرار الحكيم، الذي لا يصدر إلا من دولة عريقة ذات تراث تاريخي وثقافي ممتد مثل جمهورية الصين الشعبية، تدرك أهمية الحفاظ على مستقبل منظمة اليونسكو باعتبارها النافذة الثقافية والواجهة الحضارية لمختلف دول العالم، وضرورة اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق في اختيار مديرها العام الجديد، والتصدي لأية محاولة لجذب المنظمة بعيداً عن دورها وولايتها الحقيقية.

كما تؤكد مصر على أن الموقف الصيني الداعم للترشيح المصري سيكون دائما محل تقدير وعرفان من جانب مصر، وسيظل محفورا في ذاكرة الشعب المصري الذى يكن لقيادة وشعب الصين أسمى معاني التقدير والاحترام.