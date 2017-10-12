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تل أبيب تطالب حماس بنزع السلاح والاعتراف بإسرائيل بعد المصالحة

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مصراوي Masrawy

تل أبيب تطالب حماس بنزع السلاح والاعتراف بإسرائيل بعد المصالحة

06:17 م الخميس 12 أكتوبر 2017

تل أبيب تطالب حماس بنزع السلاح والاعتراف بإسرائيل بعد المصالحة

رئيس المكتب السياسي في حماس اسماعيل هنية يتابع من

تل أبيب - (أ ف ب):
أعلن مسؤول إسرائيلي، الخميس، أن على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ووقعت، الخميس، في القاهرة اتفاقا لإنهاء الانقسام الفلسطيني مع السلطة الاعتراف بإسرائيل ونزع أسلحتها.

وفي أول رد فعل إسرائيلي رسمي، قال المسؤول: "يتوجب على أي مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس أن تشمل التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس".

ووقعت حركتا فتح وحماس، الخميس، في القاهرة اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين وحددا مهلة شهرين من أجل حل الملفات الشائكة.

واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس، بحلول الاول من ديسمبر "كحد أقصى"، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري.

وأضاف المسؤول ان "مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل – كل هذا يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأميركية الرامية إلى استئناف العملية السلمية"

ونوه المسؤول انه في حال لم تنزع أسلحة حماس وطالما واصلت حماس مناشدتها لتدمير إسرائيل، تعتبر إسرائيل حماس المسؤولة عن أي عملية إرهابية" من قطاع غزة.

ولا تعترف حماس بالدولة العبرية، وخاضت ثلاث حروب معها منذ عام 2008.

كما وطالبت اسرائيل ايضا حركة حماس التي تسيطر على القطاع بالافراج عن رفات الجنديين الاسرائيليين أورين شاؤول وهدار غولدين الذين لم يعرف مصيرهما وتقول اسرائيل انهما قتلا في حرب غزة عام 2014، بالاضافة الى الافراج عن الاسرائيليين افراهام منغيستو وهشام السيد المحتجزين في القطاع.

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